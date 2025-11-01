Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Чистые иностранные активы банков Азербайджана выросли на 5%

    Финансы
    • 01 ноября, 2025
    • 18:58
    На 1 октября текущего года чистые иностранные активы азербайджанских банков составили 26 млрд 751 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,9% меньше в месячном сравнении, на 0,6% больше, чем в начале года и на 5% - чем на 1 октября прошлого года.

    На конец сентября этого года чистые внутренние активы банков составили 21 млрд 234,7 млн манатов, что на 2,3% больше в месячном сравнении, на 6,8% больше, чем в начале года, и на 5,7% - в годовом сравнении.

    В Азербайджане действуют 22 банка с совокупными активами в 56 млрд 138 млн манатов.

    чистые активы Банки Азербайджана
    Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 5 % artıb

