Чистые иностранные активы банков Азербайджана выросли на 5%

На 1 октября текущего года чистые иностранные активы азербайджанских банков составили 26 млрд 751 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,9% меньше в месячном сравнении, на 0,6% больше, чем в начале года и на 5% - чем на 1 октября прошлого года.

На конец сентября этого года чистые внутренние активы банков составили 21 млрд 234,7 млн манатов, что на 2,3% больше в месячном сравнении, на 6,8% больше, чем в начале года, и на 5,7% - в годовом сравнении.

В Азербайджане действуют 22 банка с совокупными активами в 56 млрд 138 млн манатов.