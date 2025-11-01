Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 5 % artıb
Maliyyə
- 01 noyabr, 2025
- 17:44
Bu ilin oktyabrın 1-nə Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 26 milyard 751 milyon manat təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 0,9 % az, ilin əvvəli ilə müqayisədə 0,6 %, ötən ilin oktyabrın 1-nə nisbətən isə 5 % çoxdur.
Hesabat tarixinə bankların xalis daxili aktivləri 21 milyard 234,7 milyon manat təşkil edib ki, bu da aylıq müqayisədə 2,3 %, ilin əvvəli ilə müqayisədə 6,8 %, ötən ilin oktyabrın 1-nə nisbətən isə 5,7 % çoxdur.
Azərbaycanda ümumi aktivləri 56 milyard 138 milyon manat olan 22 bank fəaliyyət göstərir.
Son xəbərlər
18:45
Foto
I Quba Kitab Sərgisi öz işinə başlayıbƏdəbiyyat
18:36
Krit adasında ailə intiqamı nəticəsində iki nəfər ölübDigər ölkələr
18:29
Estoniya XİN başçısı Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasında Türkiyənin rolundan danışıbXarici siyasət
18:18
Moskvada miqrantlar üçün patent haqqı artıbRegion
18:02
Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi 5 %-dən çox artıbMaliyyə
17:56
Aİ qoşun və hərbi texnikanın sürətli daşınması üçün yeni sistem yaradırDigər ölkələr
17:55
Foto
Məcnun Məmmədov: "Azərbaycanda zeytunçuluğun inkişafı ixrac imkanlarını genişləndirməyə şərait yaradır"ASK
17:46
Batumidə 8 Noyabr - Zəfər Günü qeyd olunacaqXarici siyasət
17:44