İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 5 % artıb

    Maliyyə
    • 01 noyabr, 2025
    • 17:44
    Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 5 % artıb

    Bu ilin oktyabrın 1-nə Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 26 milyard 751 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 0,9 % az, ilin əvvəli ilə müqayisədə 0,6 %, ötən ilin oktyabrın 1-nə nisbətən isə 5 % çoxdur.

    Hesabat tarixinə bankların xalis daxili aktivləri 21 milyard 234,7 milyon manat təşkil edib ki, bu da aylıq müqayisədə 2,3 %, ilin əvvəli ilə müqayisədə 6,8 %, ötən ilin oktyabrın 1-nə nisbətən isə 5,7 % çoxdur.

    Azərbaycanda ümumi aktivləri 56 milyard 138 milyon manat olan 22 bank fəaliyyət göstərir.

    bankların xalis xarici aktivləri bankların xalis daxili aktivləri Azərbaycan Mərkəzi Bankı

    Son xəbərlər

    18:45
    Foto

    I Quba Kitab Sərgisi öz işinə başlayıb

    Ədəbiyyat
    18:36

    Krit adasında ailə intiqamı nəticəsində iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:29

    Estoniya XİN başçısı Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasında Türkiyənin rolundan danışıb

    Xarici siyasət
    18:18

    Moskvada miqrantlar üçün patent haqqı artıb

    Region
    18:02

    Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi 5 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    17:56

    Aİ qoşun və hərbi texnikanın sürətli daşınması üçün yeni sistem yaradır

    Digər ölkələr
    17:55
    Foto

    Məcnun Məmmədov: "Azərbaycanda zeytunçuluğun inkişafı ixrac imkanlarını genişləndirməyə şərait yaradır"

    ASK
    17:46

    Batumidə 8 Noyabr - Zəfər Günü qeyd olunacaq

    Xarici siyasət
    17:44

    Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 5 % artıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti