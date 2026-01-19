Чистая прибыль Yelo Bank по итогам 2025 года превысила 31 млн манатов

ОАО Yelo Bank завершило 2025 год с чистой прибылью в размере 31,276 млн манатов.

Как сообщает Report, по итогам прошлого года доходы банка составили 200,742 млн манатов, что на 9,6% больше по сравнению с 2024 годом. Расходы увеличились на 13,1%, до 158,867 млн манатов. Отчисления в специальные резервы составили 5,094 млн манатов (в 2024 году банк фиксировал экономию по данной статье). Выплаты налога на прибыль достигли 5,504 млн манатов (+ 26,6%).

По состоянию на 1 января 2026 года активы Yelo Bank составили 1 млрд 515,246 млн манатов (+18,4%). Из них 1 млрд 63,376 млн манатов пришлись на чистые кредиты, выданные клиентам. За год кредитный портфель банка вырос на 16,1%.

В отчетном периоде обязательства Yelo Bank увеличились на 17,9%, до 1 млрд 338,752 млн манатов. Депозитный портфель вырос на 17,8%, достигнув 1 млрд 94,325 млн манатов. Балансовый капитал банка увеличился на 22,6% и составил 176,493 млн манатов.

Напомним, Yelo Bank был создан в 2019 году на базе ОАО Nikoil Bank, функционирующего с 1994 года. Уставный капитал банка составляет 378 млн манатов. 98,94% акций принадлежат Марине Кулишовой, 0,96% - председателю правления банка Анару Гасанову, 0,1% - ООО İSR Holding.