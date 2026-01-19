"Yelo Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
- 19 yanvar, 2026
- 11:35
"Yelo Bank" ASC 2025-ci ili 31,276 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.
"Report" xəbər verir ki, ötən il "Yelo Bank"ın gəlirləri 200,742 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 9,6 % çox), xərcləri 158,867 milyon manat (13,1 % çox), xüsusi ehtiyatlara ayırmaları 5,094 milyon manat (əvvəlki il qənaət edib), mənfəət vergisi ödəmələri isə 5,504 milyon manat (26,6 % çox) təşkil edib.
Bu il yanvarın 1-nə "Yelo Bank"ın aktivləri 1 milyard 515,246 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 18,4 % çoxdur. Bunun 1 milyard 63,376 milyon manatı müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə Bankın kredit portfeli 16,1 % böyüyüb.
Hesabat dövründə "Yelo Bank"ın öhdəlikləri 17,9 % artaraq 1 milyard 338,752 milyon manat, o cümlədən depozit portfeli 17,8 % artaraq 1 milyard 94,325 milyon manat, balans kapitalı isə 22,6 % artaraq 176,493 milyon manat olub.
Xatırladaq ki, "Yelo Bank" 1994-cü ildən fəaliyyət göstərən "Nikoil Bank" ASC-nin bazasında 2019-cu ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 378 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 98,94 %-i Marina Kulişovaya, 0,96 %-i Anar Həsənova (Bankın İdarə Heyətinin sədri), 0,1 %-i isə "İSR Holdinq" MMC-yə məxsusdur.