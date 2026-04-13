Yapı Kredi Bank Azerbaijan сократил чистую прибыль почти на 38%

Чистая прибыль ЗАО Yapı Kredi Bank Azerbaijan в первом квартале 2026 года составила 1,418 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка, это на 37,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-марте доходы Yapı Kredi Bank Azerbaijan составили 21,824 млн манатов (на 21,2% больше, чем годом ранее), расходы - 18,136 млн манатов (+33,3%), отчисления в специальные резервы - 1,572 млн манатов (-1,4%), а выплаты по налогу на прибыль - 697 тыс. манатов (+33,8%).

Активы банка на 1 апреля текущего года составили 789,113 млн манатов (+40,9%). Из них 455,57 млн ​​манатов составляют чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 56,1%.

Обязательства Yapı Kredi Bank Azerbaijan увеличились на 48,2%, до 663,2 млн манатов, в том числе депозитный портфель - на 30%, до 503,225 млн манатов, а балансовый (собственный) капитал - на 11,7%, до 125,913 млн манатов.

Yapı Kredi Bank Azerbaijan основан в 1998 году (ранее Koçbank (Азербайджан)", в 2007 году осуществил ребрендинг). Уставный капитал компании составляет 55,381 млн манатов.