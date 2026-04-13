İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    "Yapı Kredi Bank Azərbaycan"ın xalis mənfəəti 38 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    • 13 aprel, 2026
    • 15:46
    "Yapı Kredi Bank Azərbaycan" QSC bu ilin I rübünü 1,418 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" Bankın maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 37,8 % azdır.

    Yanvar-mart aylarında "Yapı Kredi Bank Azərbaycan"ın gəlirləri 21,824 milyon manat (1 il əvvələ nisbətən 21,2 % çox), xərcləri 18,136 milyon manat (33,3 % çox), xüsusi ehtiyatlara ayırmaları 1,572 milyon manat (1,4 % az), mənfəət vergisi ödəmələri isə 697 min manat (33,8 % çox) təşkil edib.

    Bu il aprelin 1-nə "Yapı Kredi Bank Azərbaycan"ın aktivləri 789,113 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 40,9 % çoxdur. Bunun 455,57 milyon manatı müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə Bankın kredit portfeli 56,1 % böyüyüb.

    Hesabat dövründə "Yapı Kredi Bank Azərbaycan"ın öhdəlikləri 48,2 % artaraq 663,2 milyon manat, o cümlədən depozit portfeli 30 % artaraq 503,225 milyon manat, balans kapitalı isə 11,7 % artaraq 125,913 milyon manat olub.

    Xatırladaq ki, "Yapı Kredi Bank Azərbaycan" 1998-ci ildə (əvvəlki "Koçbank (Azərbaycan)", 2007-ci ildə rebrendinq edilib) yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 55,381 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 99,8 %-i Türkiyənin "Yapı Kredi Bankı"na, 0,01 %-i "Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler" şirkətinə, 0,01 %-i isə "Yapı Kredi Finansal Kiralama" şirkətinə məxsusdur.

    Yapı Kredi Bank Azərbaycan Yapı Kredi Bankı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler Yapı Kredi Finansal Kiralama
    Yapı Kredi Bank Azerbaijan сократил чистую прибыль почти на 38%

