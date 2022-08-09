Чистая прибыль турецкой дочерней компании PASHA Bank выросла в 4 раза

Турецкая дочерняя компания ”PASHA Bank“ "PAŞA Yatırım Bankası" завершила первую половину текущего года с чистой прибылью 104,276 млн лир (10,428 млн манатов).

Турецкая дочерняя компания ”PASHA Bank“ "PAŞA Yatırım Bankası" завершила первую половину текущего года с чистой прибылью 104,276 млн лир (10,428 млн манатов).

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность банка, это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне процентные доходы "PAŞA Yatırım Bankası" составили 171,965 млн лир (17,197 млн манатов, на 86,5% больше, чем год назад), процентные расходы - 92,426 млн лир (9,243 млн манатов, в 2,1 раза больше), взносы и комиссионные доходы - 25,412 млн лир (2,541 млн манатов, в 7,6 раза больше), доходы от продажи ценных бумаг 23,82 млн лир (2,382 млн манатов, в 3,4 раза больше), административные расходы - 19,185 млн лир (1,919 млн манатов, на 53,7% больше), прочие доходы - 46,334 млн лир (4,633 млн манатов, в 4,8 раза больше), прочие расходы - 16,931 млн лир (1,693 млн манатов, на 59,6% больше), отчисления в специальные резервы составили 4,846 млн лир (485 тыс. манатов, на 56,9% меньше), а выплаты по налогу на прибыль - 29,867 млн лир (2,987 млн манатов, в 3,8 раза больше).

На 1 июля этого года активы "PAŞA Yatırım Bankası" составили 4 803,204 млн лир (480,32 млн манатов), что на 83,5% больше годового показателя. Из них 2 792,768 млн лир (279,277 млн манатов) - это чистые кредиты, предоставленные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 61,8%.

За отчетный период обязательства "PAŞA Yatırım Bankası" выросли в 2 раза до 4 090,19 млн лир (409,019 млн манатов), а балансовый капитал увеличился на 21,1% до 713,014 млн лир (71,301 млн манатов).

Напомним, что "PAŞA Yatırım Bankası" был создан в 2015 году путем приобретения акций "TAİB Bank", принадлежащего турецкому "Аксой холдингу". Его уставный капитал составляет 500 миллионов лир (100 миллионов манатов). 50,96% акций банка принадлежит “PASHA Bank”, 49% - ООО “Pasha Holding”, 0,04% - “Аксой холдингу”.

1 лира = 0,1 маната