Чистая прибыль "İdeal Kredit" выросла более чем на 28%

ООО "İdeal Kredit" - небанковская кредитная организация (НБКО) - завершила 2025 год с чистой прибылью в размере 3,041 млн манатов, что на 28,3% больше по сравнению с 2024 годом

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность НБКО.

Доналоговая прибыль "İdeal Kredit" в прошлом году составила 3,809 млн манатов (+ 30,3%), выплаты по налогу на прибыль - 768 тыс. манатов (+ 39,1%).

Активы "İdeal Kredit" по состоянию на 1 января текущего года составили 24,187 млн манатов, что на 35% больше в годовом сопоставлении. Из них 22,005 млн манатов приходится на кредиты, выданные клиентам.

В 2025 году кредитный портфель НБКО вырос на 39,9%. Обязательства "İdeal Kredit" увеличились на 30,5 %, достигнув 13,835 млн манатов, а балансовый капитал вырос на 41,6%, до 10,352 млн манатов.

Напомним, что "İdeal Kredit" была основана в 2003 году. Ее уставный капитал составляет 647 тыс. манатов. Учредителями НБКО являются Губад Губадов (директор) с долей 75 % и Хураман Губадова с долей 25%.