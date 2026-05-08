    İdeal Kredit BOKT maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    "İdeal Kredit" MMC bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) 2025-ci ili 3,041 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" BOKT-un maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 28,3 % çoxdur.

    Ötən il "İdeal Kredit"in vergiyəqədərki mənfəəti 3,809 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 30,3 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 768 min manat (39,1 % çox) təşkil edib.

    Bu il yanvarın 1-nə "İdeal Kredit"in aktivləri 24,187 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 35 % çoxdur. Bunun 22,005 milyon manatı müştərilərə verilmiş kreditlərdir. 2025-c i ildə BOKT-un kredit portfeli 39,9 % böyüyüb.

    Hesabat dövründə "İdeal Kredit"in öhdəlikləri 30,5 % artaraq 13,835 milyon manata, balans kapitalı isə 41,6 % artaraq 10,352 milyon manata çatıb.

    Xatırladaq ki, "İdeal Kredit" 2003-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 647 min manatdır. BOKT-un təsisçiləri 75 % payla Qubad Qubadov (direktor) və 25 % payla Xuraman Qubadovadır.

    Чистая прибыль "İdeal Kredit" выросла более чем на 28%

