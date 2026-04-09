    Чистая прибыль İpək Yolu Sığorta снизилась почти на 44%

    • 09 апреля, 2026
    • 15:26
    Чистая прибыль İpək Yolu Sığorta снизилась почти на 44%

    ОАО İpək Yolu Sığorta завершило 2025 год с чистой прибылью в размере 885 тыс. манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, это на 43,5% меньше, чем в 2024 году.

    В прошлом году доходы компании составила 7,412 млн манатов (на 19,5% меньше, чем в предыдущем году), расходы – 6,306 млн манатов (-13,1%), а выплаты по налогу на прибыль – 221 тыс. манатов (-43,6%).

    На 1 января текущего года активы İpək Yolu Sığorta составляли 22,694 млн манатов (-3%). В отчетный период обязательства компании снизились на 4,8%, до 6,718 млн манатов, а балансовый капитал - на 2,2%, до 15,976 млн манатов.

    Компания İpək Yolu Sığorta создана в 2011 году на базе ОАО AZAL Sığorta. Ее уставный капитал составляет 14,77 млн ​​манатов. 96,5% акций компании принадлежат ООО ASG Business Aviation, а 3,5% - ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

    ОАО İpək Yolu Sığorta Финансовая отчетность
    "İpək Yolu Sığorta"nın xalis mənfəəti 44 %-ə yaxın azalıb

