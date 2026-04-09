"İpək Yolu Sığorta"nın xalis mənfəəti 44 %-ə yaxın azalıb

    • 09 aprel, 2026
    • 14:37
    İpək Yolu Sığortanın xalis mənfəəti 44 %-ə yaxın azalıb

    "İpək Yolu Sığorta" ASC 2025-ci ili 885 min manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" şirkətin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 43,5 % azdır.

    Ötən il "İpək Yolu Sığorta"nın gəlirləri 7,412 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 19,5 % az), xərcləri 6,306 milyon manat (13,1 % az), mənfəət vergisi ödəmələri isə 221 min manat (43,6 % az) təşkil edib.

    Bu il yanvarın 1-nə "İpək Yolu Sığorta"nın aktivləri 22,694 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 3 % azdır. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 4,8 % azalaraq 6,718 milyon manata düşüb, balans kapitalı isə 2,2 % azalaraq 15,976 milyon manata çatıb.

    Xatırladaq ki, "İpək Yolu Sığorta" 2011-ci ildə "AZAL Sığorta" ASC-nin bazasında yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 14,77 milyon manatdır. Şirkətin səhmlərinin 96,5 %-i "ASG Business Aviation" MMC-yə, 3,5 %-i isə "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-yə məxsusdur.

