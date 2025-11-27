Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 8%

    Финансы
    • 27 ноября, 2025
    • 11:25
    Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 8%

    Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана в январе-октябре этого года составила 986,8 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За 10 месяцев операционные доходы банков составили 5 млрд 645 млн манатов (на 22,5% больше, чем год назад), операционные расходы - 4 млрд 69,8 млн манатов (+28,8%), отчисления в специальные резервы - 346,6 млн манатов (+6,65%), непредвиденные расходы - 0,1 млн манатов.

    Банки в январе-октябре выплатили налог на прибыль на сумму 241,6 млн манатов (+12,95%).

    банковский сектор ЦБА чистая прибыль
    Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 8 % artıb

    Последние новости

    11:43

    НБКО Finex Kredit вновь увеличивает уставный капитал

    Финансы
    11:42

    Сахиль Бабаев: Азербайджан ценит принципиальную позицию Иордании в пользу мира и стабильности

    Бизнес
    11:38

    В Астаре изъято 62 кг наркотиков

    Происшествия
    11:36

    В Наримановском суде рассматривают дело о гибели мужчины в канализационном коллекторе

    Происшествия
    11:31

    По маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные рейсы

    Инфраструктура
    11:29

    В Азербайджане за 10 месяцев выдано ипотечных кредитов на 371 млн манатов

    Финансы
    11:28

    Посол Беларуси: ЕАЭС стремится укрепить взаимодействие с Азербайджаном

    Внешняя политика
    11:28

    В Бишкеке стартовал саммит ОДКБ с участием президентов пяти стран

    В регионе
    11:25

    Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 8%

    Финансы
    Лента новостей