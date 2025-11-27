Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 8%

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана в январе-октябре этого года составила 986,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 10 месяцев операционные доходы банков составили 5 млрд 645 млн манатов (на 22,5% больше, чем год назад), операционные расходы - 4 млрд 69,8 млн манатов (+28,8%), отчисления в специальные резервы - 346,6 млн манатов (+6,65%), непредвиденные расходы - 0,1 млн манатов.

Банки в январе-октябре выплатили налог на прибыль на сумму 241,6 млн манатов (+12,95%).