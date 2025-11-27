Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 8 % artıb
Maliyyə
- 27 noyabr, 2025
- 10:46
Azərbaycanın bank sektoru bu ilin yanvar-oktyabr aylarında 986,8 milyon manat xalis mənfəət əldə edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8 % çoxdur.
10 ay ərzində bankların əməliyyat gəlirləri 5 milyard 645 milyon manat (1 il əvvələ nisbətən 22,5 % çox), əməliyyat xərcləri 4 milyard 69,8 milyon manat (28,8 % çox), xüsusi ehtiyatlara ayırmaları 346,6 milyon manat (6,65 % çox), gözlənilməz xərcləri 0,1 milyon manat (1 il bundan əvvəl xərc olub), mənfəət vergisi ödəmələri isə 241,6 milyon manat (12,95 % çox) təşkil edib.
