Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 17%

Банковский сектор Азербайджана за январь-март текущего года получил чистую прибыль в размере 173,9 млн. манатов.

Банковский сектор Азербайджана за январь-март текущего года получил чистую прибыль в размере 173,9 млн. манатов.

Это на 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За 3 месяца операционные доходы банков составили 830,1 млн манатов (на 24,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года), операционные расходы - 541,2 млн манатов (на 25,7% больше), отчисления на создание специальных резервов - 73,4 млн манатов (на 36,9% больше), выплаты по налогу на прибыль - 41,6 млн манатов (на 29,6% больше).