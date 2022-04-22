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Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 17%

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 17% Банковский сектор Азербайджана за январь-март текущего года получил чистую прибыль в размере 173,9 млн. манатов.
Финансы
22 апреля 2022 г. 11:04
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 17%

Банковский сектор Азербайджана за январь-март текущего года получил чистую прибыль в размере 173,9 млн. манатов.

Это на 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За 3 месяца операционные доходы банков составили 830,1 млн манатов (на 24,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года), операционные расходы - 541,2 млн манатов (на 25,7% больше), отчисления на создание специальных резервов - 73,4 млн манатов (на 36,9% больше), выплаты по налогу на прибыль - 41,6 млн манатов (на 29,6% больше).

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Версия на английском языке Azerbaijan-based banks see 17% growth in net profit
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 17% artıb

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