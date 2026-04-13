    Чистая прибыль АПБ в I квартале превысила 1,7 млн манатов

    Финансы
    13 апреля, 2026
    • 14:55
    Чистая прибыль АПБ в I квартале превысила 1,7 млн манатов

    ОАО "Азербайджанский Промышленный Банк" (АПБ) завершило первый квартал текущего года с чистой прибылью в размере 1,723 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность банка, это на 1 % меньше, чем годом ранее.

    В январе-марте доходы АПБ составили 14,966 млн манатов (рост на 14,6 %), расходы - 12,74 млн манатов (рост на 18,1 %). Отчисления в резервы достигли 239 тыс. манатов (увеличение в 2,2 раза), налог на прибыль - 264 тыс. манатов (снижение на 37,3 %).

    Активы банка на 1 апреля оцениваются в 886,388 млн манатов (+ 11,4 % по сравнению с 2025 годом), в том числе 375,342 млн манатов - чистые кредиты, выданные клиентам. Кредитный портфель банка вырос на 24,9%.

    Обязательства увеличились на 12,3 % - до 756,101 млн манатов. Депозиты выросли на 7,7 % - до 520,479 млн манатов. Балансовый капитал увеличился на 6,2 % - до 130,287 млн манатов.

    АПБ начал деятельность в 1996 году под названием "Capital Investment Bank", а в 2006 году прошел ребрендинг. Уставный капитал банка составляет 60 млн манатов. 98,4252 % акций принадлежат ООО "Anadolu Investment Company", 1 % - Лейле Гузал Курта, 0,5748 % - ООО "Азербайджанский Промышленный Лизинг".

