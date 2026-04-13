"Azərbaycan Sənaye Bankı"nın xalis mənfəəti 1 % azalıb
- 13 aprel, 2026
- 14:37
"Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC (ASB) bu ilin I rübünü 1,723 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.
"Report" Bankın maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 % azdır.
Yanvar-mart aylarında ASB-nin gəlirləri 14,966 milyon manat (1 il əvvələ nisbətən 14,6 % çox), xərcləri 12,74 milyon manat (18,1 % çox), xüsusi ehtiyatlara ayırmaları 239 min manat (2,2 dəfə çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 264 min manat (37,3 % az) təşkil edib.
Bu il aprelin 1-nə ASB-nin aktivləri 886,388 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 11,4 % çoxdur. Bunun 375,342 milyon manatı müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə Bankın kredit portfeli 24,9 % böyüyüb.
Hesabat dövründə ASB-nin öhdəlikləri 12,3 % artaraq 756,101 milyon manat, o cümlədən depozit portfeli 7,7 % artaraq 520,479 milyon manat, balans kapitalı isə 6,2 % artaraq 130,287 milyon manat olub.
Xatırladaq ki, ASB 1996-cı ildə "Capital Investment Bank" adı ilə fəaliyyətə başlayıb, 2006-cı ildə rebrendinq edib. Onun nizamnamə kapitalı 60 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 98,4252%-i "Anadolu Investment Company" MMC-yə, 1%-i Leyla Goozal Kurta, 0,5748%-i isə "Azərbaycan Sənaye Lizinq" MMC-yə məxsusdur.