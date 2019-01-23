Число занятых в финансовой и страховой отраслях предпринимателей в Азербайджане увеличилось

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Число индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере финансовой и страховой деятельности в Азербайджане, увеличилось на 5,9% по сравнению с предыдущим годом и на 1 января 2019 года достигло 1 820 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

На отчетную дату 0,2% индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в стране, занимались данными видами деятельности.

Следует отметить, что число индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных для осуществления предпринимательской деятельности без образования юридического лица, по итогам прошлого года превысило 842 тыс. человек.

По данным, 5 индивидуальных предпринимателей из 6 зарегистрированы в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, торговли, ремонта транспортных средств, оказания услуг в прочих отраслях, транспорта и складского хозяйства.

Основная часть индивидуальных предпринимателей была зарегистрирована в Баку (30,3%), Аранском (20,5%), Гянджа-Газахском (13,7%) и Лянкяранском (10,0%) экономических районах.