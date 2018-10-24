Число сертификатов ASAN İmza в Азербайджане увеличилось более чем на 46%

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Министерство налогов выдало в общей сложности более 573 тыс. сертификатов мобильной подписи ASAN İmza.

Как сообщает Report, об этом сказал гендиректор департамента государственной регистрации и контроля за учетом Алекбер Мамедов на второй международной конференции "Цифровой торговый хаб" на церемонии открытия электронной и мобильной программы резидентства.

По его словам, количество сертификатов ASAN İmza в 2017 году было в 2,6 раза больше, чем в 2016 году. Число сертификатов мобильной подписи за первые 9 месяцев этого года увеличилось на 46,3% по сравнению с предыдущим годом.