Число представленных в Службу финансового мониторинга операций возросло на 18%

В 2018 году в Службу финансового мониторинга (СФМ) Азербайджана представлено 552 997 операций.

Как сообщает Report со ссылкой на организацию, это на 17,7% больше, чем в 2017 году.

Среди них 63,5% операций пришлось на текущие (наличные операции на сумму 20 тыс. манатов и выше), 31,2% - высокорисковые, 0,3% - подозрительные, 5% - на остальные операции.

Текущие операции выросли на 26,5%, высокорисковые - на 38%, подозрительные - на 65%.

Основную часть операций, представленных в службу в течение отчетного периода, составили транзакции в интервале от 20 001 до 100 000 манатов и 0-5 000 манатов. На них пришлось 83% от общего числа операций. В частности, высокорисковые (93%) и подозрительные (56%) операции осуществлялись в интервале до 5 000 манатов.

В 2018 году служба получала информацию в среднем о 2 200 операциях в течение одного рабочего дня. Около 48% сделок было совершено физическими, 52% - юридическими лицами.