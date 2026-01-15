Число налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 5%

В Азербайджане на 1 января 2026 года насчитывалось 1 674 984 налогоплательщика, что на 4,9% больше по сравнению с показателем на начало 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, 86,8 % налогоплательщиков составляют физические лица, 13,2% - юридические лица и другие организации. За последний год число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 4,6%, а число управлений, предприятий и организаций - на 6,6%.

Число коммерческих структур, зарегистрированных на конец декабря 2025 года, составило 204 065 единиц, что на 7,2 % больше, чем год назад.

В 2025 году государственную регистрацию прошли 14 051 коммерческая структура, из которых 88,7% - с местными, 11,3% - с иностранными инвестициями. 85,1% коммерческих структур зарегистрированы в электронном порядке. Доля электронной регистрации обществ с ограниченной ответственностью с местными инвестициями составила 96,5%.

92% коммерческих юридических лиц, находящихся на государственной регистрации, созданы в форме обществ с ограниченной ответственностью, 1,1% - акционерных обществ, 1,1 % - кооперативов и пр.