Число активных плательщиков НДС в Азербайджане увеличилось на 7,7%
Финансы
- 06 октября, 2025
- 12:01
По состоянию на 1 октября этого года число активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 3,8% по сравнению с началом года и составило 837,8 тыс.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Согласно информации, за 9 месяцев число активных плательщиков НДС увеличилось на 7,7%, до 56,9 тыс, а число активных хозяйствующих субъектов (объектов) выросло на 5,1%, до 228,5 тыс.
Последние новости
12:10
Ряд оппозиционеров в Грузии обвинили в призывах к свержению властиВ регионе
12:09
Казначейские органы выполнили более 1 млн платежных поручений за 9 месяцевФинансы
12:09
ХАМАС встретится с посредниками в Каире перед переговорами с Израилем в Шарм-эш-ШейхеДругие страны
12:01
Число активных плательщиков НДС в Азербайджане увеличилось на 7,7%Финансы
12:00
Фото
В Сумгайыте обнаружены боеприпасы - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
11:55
Полиция в Губе изъяла из незаконного оборота около 8 кг марихуаны и героинаПроисшествия
11:54
Суд смягчил приговор спортсменам, напавшим на офицера ГоспогранслужбыПроисшествия
11:53
Макрон одобрил отставку ЛекорнюДругие страны
11:52