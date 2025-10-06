Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Число активных плательщиков НДС в Азербайджане увеличилось на 7,7%

    Финансы
    • 06 октября, 2025
    • 12:01
    Число активных плательщиков НДС в Азербайджане увеличилось на 7,7%

    По состоянию на 1 октября этого года число активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 3,8% по сравнению с началом года и составило 837,8 тыс.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Согласно информации, за 9 месяцев число активных плательщиков НДС увеличилось на 7,7%, до 56,9 тыс, а число активных хозяйствующих субъектов (объектов) выросло на 5,1%, до 228,5 тыс.

    НДС налогоплательщики
    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı bu il 8 %-ə yaxın artıb

    Последние новости

    12:10

    Ряд оппозиционеров в Грузии обвинили в призывах к свержению власти

    В регионе
    12:09

    Казначейские органы выполнили более 1 млн платежных поручений за 9 месяцев

    Финансы
    12:09

    ХАМАС встретится с посредниками в Каире перед переговорами с Израилем в Шарм-эш-Шейхе

    Другие страны
    12:01

    Число активных плательщиков НДС в Азербайджане увеличилось на 7,7%

    Финансы
    12:00
    Фото

    В Сумгайыте обнаружены боеприпасы - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    11:55

    Полиция в Губе изъяла из незаконного оборота около 8 кг марихуаны и героина

    Происшествия
    11:54

    Суд смягчил приговор спортсменам, напавшим на офицера Госпогранслужбы

    Происшествия
    11:53

    Макрон одобрил отставку Лекорню

    Другие страны
    11:52

    В Германии отложили голосование за закон о военной службе из-за разногласий в коалиции

    Другие страны
    Лента новостей