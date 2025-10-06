Число активных плательщиков НДС в Азербайджане увеличилось на 7,7%

По состоянию на 1 октября этого года число активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 3,8% по сравнению с началом года и составило 837,8 тыс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, за 9 месяцев число активных плательщиков НДС увеличилось на 7,7%, до 56,9 тыс, а число активных хозяйствующих субъектов (объектов) выросло на 5,1%, до 228,5 тыс.