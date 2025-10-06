İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı bu il 8 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    • 06 oktyabr, 2025
    • 11:51
    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı bu il 8 %-ə yaxın artıb

    Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 3,8 % artaraq 837,8 min olub.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, 9 ay ərzində aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 7,7 % artaraq 56,9 minə, aktiv təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin) sayı 5,1 % artaraq 228,5 minə çatıb.

    aktiv ƏDV ödəyiciləri aktiv vergi ödəyiciləri Dövlət Vergi Xidməti
    Число активных плательщиков НДС в Азербайджане увеличилось на 7,7%

    Son xəbərlər

    13:04

    Naxçıvanda 9 musiqi məktəbinin adı dəyişdirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    13:01

    Ukraynalı gimnast 20 yaşında vəfat edib

    Fərdi
    13:01

    Gəncədə avtomobil piyadaları vurub, ölən var

    Hadisə
    12:56

    Şimali Kiprin Prezidenti Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    12:55

    Fransanın Baş nazirinin istefasından sonra avro ucuzlaşıb

    Maliyyə
    12:49

    Azərbaycan Türkiyədən havalandırma sistemlərinin idxalına çəkdiyi xərci 4 % azaldıb

    Maliyyə
    12:47

    Bərdədə pendir sexində partlayışla bağlı cinayət işi başlanıb

    Hadisə
    12:47

    "Monako" baş məşqçisi ilə yollarını ayıra bilər

    Futbol
    12:47

    Ötən həftə 1 432 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti