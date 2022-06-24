Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) может и в будущем выпустить облигации в азербайджанских манатах.

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) может и в будущем выпустить облигации в азербайджанских манатах.

Об этом Report сообщил генеральный секретарь банка Аристотелис Спилиотс в кулуарах бизнес-форума Азербайджан-ЧБТР, который проходит в Баку.

"Для нас важен выпуск облигаций в национальной валюте Азербайджана. Хотя в настоящее время переговоры в этом направлении не ведутся, эмиссия может быть осуществлена в будущем. Это в наших планах", - сказал Спилиотс.

Напомним, что в августе 2019 года ЧБТР разместил на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" 10 тысяч облигаций по 1 000 манатов каждая (на 10 млн манатов). Ценные бумаги находились в обращении 730 дней, приносили владельцам доход 9,25% годовых, проценты выплачивались ежеквартально.