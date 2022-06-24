О нас

Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах

Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) может и в будущем выпустить облигации в азербайджанских манатах.
Финансы
24 июня 2022 г. 16:31
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) может и в будущем выпустить облигации в азербайджанских манатах.

Об этом Report сообщил генеральный секретарь банка Аристотелис Спилиотс в кулуарах бизнес-форума Азербайджан-ЧБТР, который проходит в Баку.

"Для нас важен выпуск облигаций в национальной валюте Азербайджана. Хотя в настоящее время переговоры в этом направлении не ведутся, эмиссия может быть осуществлена в будущем. Это в наших планах", - сказал Спилиотс.

Напомним, что в августе 2019 года ЧБТР разместил на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" 10 тысяч облигаций по 1 000 манатов каждая (на 10 млн манатов). Ценные бумаги находились в обращении 730 дней, приносили владельцам доход 9,25% годовых, проценты выплачивались ежеквартально.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı yenidən manatla istiqraz buraxa bilər

Другие новости из категории

Чешским компаниям предлагается воспользоваться инвестиционным климатом, созданным в промышленных зонах
Чешским компаниям предлагается воспользоваться инвестиционным климатом, созданным в промышленных зонах
24 июня 2022 г. 21:26
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в банковском секторе
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в банковском секторе
24 июня 2022 г. 16:51
Azersun Holding получит компенсацию от германской компании
Azersun Holding получит компенсацию от германской компании
24 июня 2022 г. 14:57
Сокращен уставный капитал Приморского национального парка
Сокращен уставный капитал "Приморского национального парка"
24 июня 2022 г. 13:57
Черноморский банк торговли и развития выделил кредиты двум банкам Азербайджана
Черноморский банк торговли и развития выделил кредиты двум банкам Азербайджана
24 июня 2022 г. 12:56
ЧБТР: В Азербайджане более 400 компаний воспользовались нашей помощью
ЧБТР: В Азербайджане более 400 компаний воспользовались нашей помощью
24 июня 2022 г. 12:45
Центробанк России продлит валютные послабления для подсанкционных банков
Центробанк России продлит валютные послабления для подсанкционных банков
24 июня 2022 г. 12:17
Министр финансов: Мы считаем необходимым участие ЧБТР в восстановлении Карабаха
Министр финансов: Мы считаем необходимым участие ЧБТР в восстановлении Карабаха
24 июня 2022 г. 11:37
Самир Шарифов: ЧБТР выделил Азербайджану 510 млн евро кредитов
Самир Шарифов: ЧБТР выделил Азербайджану 510 млн евро кредитов
24 июня 2022 г. 11:24
Объявлена дата дополнительного аукциона по облигациям Bank BTB
Объявлена дата дополнительного аукциона по облигациям Bank BTB
24 июня 2022 г. 10:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi