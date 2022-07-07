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Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане

Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) намерен поддержать реализацию трансграничных проектов между Азербайджаном, Грузией и Арменией.
Финансы
7 июля 2022 г. 19:30
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) намерен поддержать реализацию трансграничных проектов между Азербайджаном, Грузией и Арменией.

Об этом в интервью Report сказал генеральный секретарь ЧБТР Аристотелис Спилиотис, отвечая на вопрос о возможной поддержке банком стран Южного Кавказа в связи с наблюдающимися в мире из-за российско-украинского конфликта трудностями с продовольственным обеспечением.

"Азербайджан, Грузия, Армения являются членами банка. Мы намерены выявить соответствующие проекты и инвестировать в эти страны. ЧБТР приложит усилия, чтобы помочь реализации трансграничных проектов между ними. В настоящее время ситуация в Украине и России напряженная, и неизвестно, когда она начнет меняться в лучшую сторону", - сказал А.Спилиотис.

По его словам, поддержка ЧБТР стран-членов зависит от ситуации в этих же странах.

"В Азербайджане нет конкретного сектора, которому мы оказываем особую поддержку. Мы можем инвестировать в разные отрасли. Кроме того, мы стараемся поддерживать проекты ненефтяного сектора, поскольку считаем, что в нефтяной отрасли достаточно средств, и она в нас не нуждается. Мы можем поддержать основные приоритеты страны в направлении диверсификации экономики. В связи с этим 24 июня в Баку состоялся бизнес-форум Азербайджан-ЧБТР. Основной целью форума стало содействие диверсификации экономики таких стран с богатыми ресурсами как Азербайджан", - добавил генсек банка.

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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