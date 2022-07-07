Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе

Интервью Report с генеральным секретарем Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Аристотелисом Спилиотисом.

Интервью Report с генеральным секретарем Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Аристотелисом Спилиотисом.

- Как Черноморский банк торговли и развития оценивает сотрудничество с Азербайджаном?

- Азербайджан в числе стран-членов банка. Сотрудничая с правительствами государств-членов ЧБТР, мы стремимся реализовывать особую и конкретную стратегию для стран и поддерживать их приоритеты. Считаю, что в последние годы наше сотрудничество было достаточно успешным. Надеюсь, что в будущем мы еще больше увеличим объем финансирования в Азербайджане. Мы также стараемся поддерживать диверсификацию экономики этой страны. При этом мы пытаемся найти актуальные проекты развития различных отраслей ненефтяного сектора.

- Как повлияла пандемия коронавируса COVID-19 на экономику Азербайджана?

- Пандемия сказалась на экономике Азербайджана, как и во всех странах мира. Тем не менее после пандемии на мировых рынках наблюдается резкий рост цен на нефть и газ. Это хорошее обстоятельство для Азербайджана, однако наблюдающиеся в данный момент цены не всегда будут такими. Для диверсификации экономики важно поддерживать и ненефтяной сектор. Исходя из этого, экономика Азербайджана может стать более независимой и сильной, когда цены на нефть снова упадут. ЧБТР может оказать поддержку в данном направлении.

- В настоящее время из-за российско-украинского конфликта в мире наблюдаются трудности с продовольственным обеспечением. Рассматривает ли ЧБТР возможность оказания поддержки Азербайджану и другим странам Южного Кавказа в данном контексте?

- Азербайджан, Грузия, Армения являются странами-членами ЧБТР. Мы намерены выявить соответствующие проекты и инвестировать в эти страны. ЧБТР приложит усилия, чтобы помочь реализации трансграничных проектов между ними. В настоящее время ситуация в Украине и России напряженная, и неизвестно, когда она начнет меняться в лучшую сторону.

- Какие проекты Черноморский банк торговли и развития в перспективе поддержит в Азербайджане?

- Поддержка ЧБТР стран-членов зависит от ситуации в этих же странах. Порой, где-то требуется больше поддержки, а где-то меньше. В целом мы стараемся соблюдать баланс между разными странами. У банка и других финансовых структур достаточно средств. Главный вопрос заключается не в средствах, а в поиске и подготовке проектов, охватывающих государственный и частный сектора, диверсификации экономики, поддержке повышения благосостояния людей.

В Азербайджане нет конкретного сектора, которому мы оказываем особую поддержку. Мы можем инвестировать в разные отрасли. Кроме того, мы стараемся поддерживать проекты ненефтяного сектора, поскольку считаем, что в нефтяной отрасли достаточно средств, и она в нас не нуждается. Мы можем поддержать основные приоритеты страны в направлении диверсификации экономики. В связи с этим 24 июня в Баку состоялся бизнес-форум Азербайджан- ЧБТР. Основной целью форума стало содействие диверсификации экономики таких стран с богатыми ресурсами как Азербайджан.