Цены на золотые фьючерсы продолжают снижаться
- 23 марта, 2026
- 06:49
Стоимость золотых фьючерсов с поставкой в апреле 2026 года на бирже Comex впервые с 2 февраля 2026 года опустилась ниже 4450 долларов за тройскую унцию.
Как сообщает Report, это подтверждают данные торговой платформы.
По состоянию на 02:03 по бакинскому времени, цена золота составила 4449 долларов за тройскую унцию (-0,96%).
К 03:00 снижение цен на металл замедлилось, и торги велись на уровне 4504,5 доллара за тройскую унцию (-0,09%).
