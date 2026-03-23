    Цены на золотые фьючерсы продолжают снижаться

    Финансы
    • 23 марта, 2026
    • 06:49
    Стоимость золотых фьючерсов с поставкой в апреле 2026 года на бирже Comex впервые с 2 февраля 2026 года опустилась ниже 4450 долларов за тройскую унцию.

    Как сообщает Report, это подтверждают данные торговой платформы.

    По состоянию на 02:03 по бакинскому времени, цена золота составила 4449 долларов за тройскую унцию (-0,96%).

    К 03:00 снижение цен на металл замедлилось, и торги велись на уровне 4504,5 доллара за тройскую унцию (-0,09%).

    Стоимость золотых фьючерсов Торговая платформа
    Qızıl fyuçerslərinin qiyməti düşməkdə davam edir
    Ты - Король

