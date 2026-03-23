    Qızıl fyuçerslərinin qiyməti düşməkdə davam edir

    Maliyyə
    • 23 mart, 2026
    • 05:23
    Qızıl fyuçerslərinin qiyməti düşməkdə davam edir

    "Comex" birjasında 2026-cı ilin aprel ayında çatdırılma üçün qızıl fyuçerslərinin qiyməti 2 fevral 2026-cı ildən bəri ilk dəfə troya unsiyası üçün 4450 dollardan aşağı düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ticarət platformasının məlumatları təsdiq edir.

    Bakı vaxtı ilə saat 02:03-ə olan məlumata görə, qızılın qiyməti troy unsiyası üçün 4449 dollar (-0.96%) təşkil edib.

    Saat 03:00-a qədər metalın qiyməti enişini yavaşladıb və troy unsiyası üçün 4504.5 dollar (-0.09%) səviyyəsində ticarət edilib.

    Son xəbərlər

    06:14

    KİV: ABŞ İranın Xarq adasını ələ keçirmək istəyir

    Digər ölkələr
    05:48

    Kim Çen In yenidən KXDR-də dövlət işləri üzrə sədr təyin edilib

    Digər ölkələr
    05:23

    Qızıl fyuçerslərinin qiyməti düşməkdə davam edir

    Maliyyə
    04:44

    KİV: İsrail İrana hücumlarda 50 illik bombalardan istifadə edir

    Digər ölkələr
    04:12

    İranda işıq problemi olmayacaq

    Region
    03:48

    "Qatar Airways" təyyarələrinin bir hissəsini İspaniyada saxlayacaq

    Digər ölkələr
    03:14

    Şahbaz Şərif Rusiyada Putinlə görüşəcək

    Region
    02:47

    Kallas və Əraqçi Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    02:20

    Umerov Floridada Ukrayna-ABŞ danışıqlarını dəyərləndirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti