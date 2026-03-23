Qızıl fyuçerslərinin qiyməti düşməkdə davam edir
Maliyyə
- 23 mart, 2026
- 05:23
"Comex" birjasında 2026-cı ilin aprel ayında çatdırılma üçün qızıl fyuçerslərinin qiyməti 2 fevral 2026-cı ildən bəri ilk dəfə troya unsiyası üçün 4450 dollardan aşağı düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bunu ticarət platformasının məlumatları təsdiq edir.
Bakı vaxtı ilə saat 02:03-ə olan məlumata görə, qızılın qiyməti troy unsiyası üçün 4449 dollar (-0.96%) təşkil edib.
Saat 03:00-a qədər metalın qiyməti enişini yavaşladıb və troy unsiyası üçün 4504.5 dollar (-0.09%) səviyyəsində ticarət edilib.
Son xəbərlər
