    Цены на золото снизились в ожидании новостей по международной торговле

    Финансы
    • 24 февраля, 2026
    • 10:18
    Цены на золото снизились в ожидании новостей по международной торговле

    Стоимость золота снизилась во вторник утром, инвесторы ожидают дальнейших новостей относительно международной торговли и геополитической ситуации.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $31,66 относительно предыдущего закрытия, или на 0,61% - до $5 193,94 за тройскую унцию.

    Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 1,2% - до $87,612 за унцию.

    Президент США Дональд Трамп в понедельник пригрозил повышением пошлин в отношении тех стран, которые захотят воспользоваться решением Верховного суда США о незаконности ряда введенных им ранее импортных ограничений.

    В воскресенье министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что переговоры между США и Ираном пройдут в Женеве в четверг, 26 февраля.

    стоимость золота стоимость серебра фьючерсы

    Лента новостей