Цены на золото снизились в ожидании новостей по международной торговле

Стоимость золота снизилась во вторник утром, инвесторы ожидают дальнейших новостей относительно международной торговли и геополитической ситуации.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $31,66 относительно предыдущего закрытия, или на 0,61% - до $5 193,94 за тройскую унцию.

Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 1,2% - до $87,612 за унцию.

Президент США Дональд Трамп в понедельник пригрозил повышением пошлин в отношении тех стран, которые захотят воспользоваться решением Верховного суда США о незаконности ряда введенных им ранее импортных ограничений.

В воскресенье министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что переговоры между США и Ираном пройдут в Женеве в четверг, 26 февраля.