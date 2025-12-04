Цены на золото незначительно снизились на фоне укрепления доллара

Стоимость золота незначительно снизилась в четверг утром на фоне укрепления доллара и увеличения доходности гособлигаций США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $6,85 относительно предыдущего закрытия, или на 0,16%, - до $4 225,6 за тройскую унцию.

Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,23% - до $58,74 за унцию. В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) поднимался на 0,12%, до 99 пунктов. Укрепление доллара снижает спрос держателей других иностранных валют на покупку золота.