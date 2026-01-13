Цены на золото и серебро снизились после роста до рекордного значения днем ранее

Стоимость золота снизилась после роста до рекордного значения днем ранее.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опустилась на $15,16 относительно предыдущего закрытия, или на 0,32%, - до $4 600,01 за тройскую унцию.

Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,05% - до $85,05 за унцию, днем ранее его котировки достигали исторически максимального значения выше $86.

Рынки оценивают геополитические и экономические риски после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что любые страны, ведущие дела с Ираном, будут облагаться пошлиной в 25% на все торговые операции с США.

По данным агентства Reuers, аналитики Citi повысили свои трехмесячные ценовые цели для золота до $5 тыс. за тройскую унцию и для серебра до $100 за унцию. В качестве причин указаны сильный инвестиционный импульс, а также ожидания сохранения совокупности факторов, стимулирующих рост котировок металлов в течение первого квартала текущего года.