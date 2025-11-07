Цены на нефть незначительно выросли
Финансы
- 07 ноября, 2025
- 09:55
Мировые цены на нефть выросли в пятницу утром, рынок оценивает санкционное давление США.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,47% относительно предыдущего закрытия - до $63,68 за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до $59,75.
Ранее компания "Лукойл", подпавшая под санкции в США, заявила, что получила от крупного трейдера Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл". Но затем Gunvor заявил, что отзывает предложение о покупке этих активов.
Последние новости
10:58
Суммарный объем добычи нефти с месторождения "Чыраг" составил около 107 млн тоннЭнергетика
10:56
Политпартии Азербайджана приняли совместное заявление по случаю 5-й годовщины Дня ПобедыВнутренняя политика
10:54
Казахстан и США разработают одно из крупнейших месторождений вольфрама в миреДругие страны
10:44
Фото
Азербайджан и Саудовская Аравия подписали Исполнительную программу в сфере молодежиИндивидуальные
10:44
Президент Сербии в 2026 году планирует визит в АзербайджанВнешняя политика
10:39
ГУДП: В праздничные дни водителям рекомендуется заранее планировать маршруты поездокВнутренняя политика
10:33
Фото
В Мадриде отметили День Победы АзербайджанаВнешняя политика
10:30
Узбекистан намерен построить с SOCAR НПЗ в случае обнаружения запасов нефти в Устюртском регионеДругие
10:21