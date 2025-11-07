Цены на нефть незначительно выросли

Мировые цены на нефть выросли в пятницу утром, рынок оценивает санкционное давление США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,47% относительно предыдущего закрытия - до $63,68 за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до $59,75.

Ранее компания "Лукойл", подпавшая под санкции в США, заявила, что получила от крупного трейдера Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл". Но затем Gunvor заявил, что отзывает предложение о покупке этих активов.