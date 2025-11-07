Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Цены на нефть незначительно выросли

    Финансы
    • 07 ноября, 2025
    • 09:55
    Мировые цены на нефть выросли в пятницу утром, рынок оценивает санкционное давление США.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,47% относительно предыдущего закрытия - до $63,68 за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до $59,75.

    Ранее компания "Лукойл", подпавшая под санкции в США, заявила, что получила от крупного трейдера Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл". Но затем Gunvor заявил, что отзывает предложение о покупке этих активов.

    стоимость нефти Brent WTI фьючерсы
