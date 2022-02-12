Центробанку Азербайджана исполнилось 30 лет

12 февраля по случаю 30-летия Центрального банка Азербайджана сотрудники банка посетили Аллею почетного захоронения, почтили память основателя современного азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили цветы к ег

12 февраля по случаю 30-летия Центрального банка Азербайджана сотрудники банка посетили Аллею почетного захоронения, почтили память основателя современного азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили цветы к его могиле. Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, были возложены цветы на ее могилу.

Как сообщает Report, затем сотрудники банка посетили Аллею шехидов, почтили память героических сынов Родины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы к их могилам.

Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева славной азербайджанской армией были освобождены земли, многие годы находившиеся под оккупацией, на этих землях уже начаты грандиозные строительные работы.

Центральный банк отмечает свой 30-летний юбилей с чувством чести и гордости за эту историческую победу.