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Центробанку Азербайджана исполнилось 30 лет

Центробанку Азербайджана исполнилось 30 лет 12 февраля по случаю 30-летия Центрального банка Азербайджана сотрудники банка посетили Аллею почетного захоронения, почтили память основателя современного азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили цветы к ег
Финансы
12 февраля 2022 г. 13:34
Центробанку Азербайджана исполнилось 30 лет

12 февраля по случаю 30-летия Центрального банка Азербайджана сотрудники банка посетили Аллею почетного захоронения, почтили память основателя современного азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили цветы к его могиле. Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, были возложены цветы на ее могилу.

Как сообщает Report, затем сотрудники банка посетили Аллею шехидов, почтили память героических сынов Родины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы к их могилам.

Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева славной азербайджанской армией были освобождены земли, многие годы находившиеся под оккупацией, на этих землях уже начаты грандиозные строительные работы.

Центральный банк отмечает свой 30-летний юбилей с чувством чести и гордости за эту историческую победу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Mərkəzi Bankının 30 yaşı tamam olub

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