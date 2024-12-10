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Центробанки Азербайджана и ОАЭ обсудили управление рисками

Центробанки Азербайджана и ОАЭ обсудили управление рисками Центральные банки Азербайджана и ОАЭ провели обмен мнениями по управлению рисками.
Финансы
10 декабря 2024 г. 11:33
Центробанки Азербайджана и ОАЭ обсудили управление рисками

Центральные банки Азербайджана и ОАЭ провели обмен мнениями по управлению рисками.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Переговоры состоялись в рамках рабочего визита представителей департаментов управления рисками, стратегии и управления проектами ЦБА в Центральный банк ОАЭ.

Стороны провели взаимный обмен мнениями в области стратегического планирования, управления проектами и рисками. Также были рассмотрены передовые подходы и успешные практики в этих направлениях.

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Версия на английском языке Central banks of Azerbaijan, UAE explore risk management
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və BƏƏ mərkəzi bankları arasında risklərin idarə edilməsi müzakirə edilib

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