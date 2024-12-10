Центробанки Азербайджана и ОАЭ обсудили управление рисками

Центральные банки Азербайджана и ОАЭ провели обмен мнениями по управлению рисками.

Центральные банки Азербайджана и ОАЭ провели обмен мнениями по управлению рисками.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Переговоры состоялись в рамках рабочего визита представителей департаментов управления рисками, стратегии и управления проектами ЦБА в Центральный банк ОАЭ.

Стороны провели взаимный обмен мнениями в области стратегического планирования, управления проектами и рисками. Также были рассмотрены передовые подходы и успешные практики в этих направлениях.