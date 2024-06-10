Центробанки Азербайджана и Казахстана обсудили экономические прогнозы

Центробанки Казахстана и Азербайджана обсудили вопросы макроэкономического анализа.
Об этом, как передает Report, сообщают казахстанские СМИ.
"Состоялся визит делегации Центрального банка Азербайджана в Казахстан в рамках технической помощи по вопросам макроэкономического анализа. Профильные подразделения двух ЦБ обсудили использование моделей краткосрочного и среднесрочного прогнозирования, совершенствование инструментов оценки долговой нагрузки, параметры фискальной политики", - говорится в информации.
Кроме того, стороны обменялись опытом в анализе и прогнозировании ликвидности в банковской системе, показателей платёжного баланса.