Центробанки Азербайджана и Казахстана обсудили экономические прогнозы

Центробанки Казахстана и Азербайджана обсудили вопросы макроэкономического анализа.

Центробанки Казахстана и Азербайджана обсудили вопросы макроэкономического анализа.

Об этом, как передает Report, сообщают казахстанские СМИ.

"Состоялся визит делегации Центрального банка Азербайджана в Казахстан в рамках технической помощи по вопросам макроэкономического анализа. Профильные подразделения двух ЦБ обсудили использование моделей краткосрочного и среднесрочного прогнозирования, совершенствование инструментов оценки долговой нагрузки, параметры фискальной политики", - говорится в информации.

Кроме того, стороны обменялись опытом в анализе и прогнозировании ликвидности в банковской системе, показателей платёжного баланса.