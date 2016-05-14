​Центробанк: Уровень долларизации в Азербайджане снизился

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В первом квартале этого года отмечается снижение уровня долларизации в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), удельный вес валютных вкладов и депозитов в структуре денежного агрегата M3 в начале года был равен 59,2%, по итогам первого квартала - 56,7%.

Как заявили в ЦБА, если на начало года объем депозитов в иностранной валюте в общем объеме вкладов и депозитов составил 76,4%, то в конце первого квартала показатель снизился до 74,9%.

Кроме того, манатные вклады физических лиц в первом квартале выросли на 6,4% по сравнению с началом года, в то время как валютные вклады сократились на 20,8%. Уровень долларизации депозитов физических лиц снизился до 81% с 85% в начале года.