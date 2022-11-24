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Центробанк Турции снизил ключевую процентную ставку до 9%

Центробанк Турции снизил ключевую процентную ставку до 9% Центральный банк Турции снизил ключевую процентную ставку с 10,5% до 9%.
Финансы
24 ноября 2022 г. 15:13
Центробанк Турции снизил ключевую процентную ставку до 9%

Центральный банк Турции снизил ключевую процентную ставку с 10,5% до 9%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил регулятор.

В октябре ставка также была снижена с 12% до 10,5%.

В сообщении регулятора говорится, что "текущая ставка является адекватной, учитывая растущие риски для мирового спроса, в связи с чем было принято решение завершить цикл снижения процентных ставок, начавшийся в августе".

Годовая инфляция в Турции в сентябре, по официальным данным, составила 83,45% в сравнении с 80,21% месяцем ранее.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini 9 %-ə endirib

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