Центробанк Турции снизил ключевую процентную ставку до 9%

Центральный банк Турции снизил ключевую процентную ставку с 10,5% до 9%.

Центральный банк Турции снизил ключевую процентную ставку с 10,5% до 9%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил регулятор.

В октябре ставка также была снижена с 12% до 10,5%.

В сообщении регулятора говорится, что "текущая ставка является адекватной, учитывая растущие риски для мирового спроса, в связи с чем было принято решение завершить цикл снижения процентных ставок, начавшийся в августе".

Годовая инфляция в Турции в сентябре, по официальным данным, составила 83,45% в сравнении с 80,21% месяцем ранее.