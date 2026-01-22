Центробанк Турции понизил ключевую ставку до 37% годовых

Центробанк Турции понизил ключевую процентную ставку семидневных операций РЕПО на 100 базисных пунктов, до 37% годовых.

Как передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ, решение было принято по итогам заседания в четверг.

Ставка теперь находится на минимальном уровне с ноября 2023 года.

Ставка по кредитам overnight была уменьшена до 40% с 41%, ставка по депозитам overnight – до 35,5% с 36,5%.