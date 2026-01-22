Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Центробанк Турции понизил ключевую ставку до 37% годовых

    Финансы
    • 22 января, 2026
    • 16:26
    Центробанк Турции понизил ключевую ставку до 37% годовых

    Центробанк Турции понизил ключевую процентную ставку семидневных операций РЕПО на 100 базисных пунктов, до 37% годовых.

    Как передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ, решение было принято по итогам заседания в четверг.

    Ставка теперь находится на минимальном уровне с ноября 2023 года.

    Ставка по кредитам overnight была уменьшена до 40% с 41%, ставка по депозитам overnight – до 35,5% с 36,5%.

    Центробанк Турции учетная ставка снижение
    Türkiyə Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini 37 %-ə endirib
    Central Bank of Türkiye lowers policy rate to 37%

