    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 15:32
    Центробанк Азербайджана выдал обязательные предписания двум кредитным союзам

    Центробанк Азербайджана выдал обязательные к исполнению предписания кредитным союзам Total Finans и "Ишгюзар".

    Как сообщили Report в ЦБА, данные меры были приняты в связи с нарушением финансовой дисциплины.

    Так, кредитные союзы не представили аудированную финансовую отчетность за 2024 год, что является прямым нарушением требований статьи 17.3 закона "О кредитных союзах".

    Регулятор потребовал от кредитных организаций прохождения внешнего аудита финансовой отчетности и предоставления в ЦБА официальной информации с приложением подтверждающих документов.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı daha iki kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

