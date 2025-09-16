Azərbaycan Mərkəzi Bankı daha iki kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib
Maliyyə
- 16 sentyabr, 2025
- 15:10
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Total Finans" və "İşgüzar" kredit ittifaqlarına icrası məcburi göstəriş verib.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, kredit ittifaqları 2024-cü ilin kənar auditdən keçmiş maliyyə hesabatlarını təqdim etmədiyindən, "Kredit ittifaqları haqqında" qanunun 17.3-cü maddəsinin tələbi təmin edilməyib. "Kredit ittifaqına bank əməliyyatının həyata keçirilməsi üçün lisenziya verilməsi Qaydası"nın 4.4.4-cü yarımbəndinin tələblərini rəhbər tutaraq, kredit təşkilatlarından maliyyə hesabatlarının kənar auditdən keçməsi, təsdiqedici sənədlər əlavə edilməklə quruma rəsmi məlumat verilməsi tələb olunub.
