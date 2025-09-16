Azərbaycan Mərkəzi Bankı daha iki kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Maliyyə
    • 16 sentyabr, 2025
    • 15:10
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Total Finans" və "İşgüzar" kredit ittifaqlarına icrası məcburi göstəriş verib. 

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, kredit ittifaqları 2024-cü ilin kənar auditdən keçmiş maliyyə hesabatlarını təqdim etmədiyindən, "Kredit ittifaqları haqqında" qanunun 17.3-cü maddəsinin tələbi təmin edilməyib. "Kredit ittifaqına bank əməliyyatının həyata keçirilməsi üçün lisenziya verilməsi Qaydası"nın 4.4.4-cü yarımbəndinin tələblərini rəhbər tutaraq, kredit təşkilatlarından maliyyə hesabatlarının kənar auditdən keçməsi, təsdiqedici sənədlər əlavə edilməklə quruma rəsmi məlumat verilməsi tələb olunub. 

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı kredit
    Центробанк Азербайджана выдал обязательные предписания двум кредитным союзам

