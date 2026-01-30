Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Центробанк Азербайджана подписал меморандум о сотрудничестве с UnionPay

    Финансы
    • 30 января, 2026
    • 18:24
    Центробанк Азербайджана подписал меморандум о сотрудничестве с UnionPay

    Центральный банк Азербайджана и китайская платежная система UnionPay подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, встреча между заместителем председателя ЦБА Вюсалом Халиловым и представителем UnionPay Ван Лисином прошла в формате видеоконференции.

    В ходе переговоров стороны обсудили расширение взаимодействия в сфере эмиссии платежных карт и усиления взаимной совместимости QR-код технологий. По итогам встречи был подписан соответствующий меморандум.

    Отмечается, что документ создаст правовую основу для развития сотрудничества между Центробанком и UnionPay, будет способствовать укреплению партнерских связей, а также расширению взаимодействия в сфере эмиссии и обработки карт UnionPay, интеграции трансграничных систем денежных переводов, внедрения QR- и токен-технологий.

    В рамках меморандума предусмотрена реализация инициатив по развитию безналичных платежей, предоставление держателям карт более стабильных, безопасных и удобных карточных сервисов, запуск новых инновационных продуктов, а также формирование технической архитектуры и механизмов, обеспечивающих переход к безналичной экономике.

    Центробанк UnionPay
    Фото
    Mərkəzi Bank və Çinin ödəniş sistemi arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb
    Фото
    Azerbaijan's Central Bank, UnionPay sign MoU
