Центробанк Азербайджана обновил прогнозы по инфляции

Среднегодовая инфляция в этом году ожидается на уровне 6,3-6,6 %, а годовая - 11,4-11,9%.

Среднегодовая инфляция в этом году ожидается на уровне 6,3-6,6 %, а годовая - 11,4-11,9%.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном прогнозе Центрального банка Азербайджана.

Согласно официальной статистике, месячная инфляция в ноябре составила 1,5%, а за 12 месяцев - 11,1%. Среднегодовая инфляция в январе-ноябре составила 6,2%, а среднегодовая базовая инфляция - 3,9%. Инфляция продолжается по всем подгруппам товаров и услуг.

В ноябре индекс цен на продовольствие по сравнению с прошлым месяцем вырос на 1,9%, годовая продовольственная инфляция составила 14,9%. Среднегодовая продовольственная инфляция в январе-ноябре составила 7,4%.

Цены на непродовольственные товары в ноябре по сравнению с прошлым месяцем выросли на 0,5%, за последний год - на 7,1%. В январе-ноябре среднегодовая непродовольственная инфляция составила 4,8%.

Услуги подорожали на 1,6% в ноябре и на 9,1% за последний год. Среднегодовая инфляция услуг составила 5,4% в январе-ноябре.