Центробанк Азербайджана готовится к эмиссии нот

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Сегодня Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) зарегистрировала эмиссию нот Центробанка Азербайджана (ЦБА).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

По информации, проспект планируемой в этом году эмиссии 6 млн. краткосрочных нот номинальной стоимостью 100 манатов зарегистрирован под номером 52S.

Помимо этого, Палата зарегистрировала под номером 50100152S выпуск 500 тыс. государственных краткосрочных нот ЦБА номиналом 100 манатов.

Срок обращения нот составляет 28 дней.