Центральный банк Азербайджана выбирает страховщика
Финансы
- 19 сентября, 2025
- 14:30
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил открытый тендер на страхование основных средств.
Как сообщает Report, пошлина за участие в тендере составляет 350 манатов.
Претенденты могут представить предложения до 7 октября по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Рашида Бейбутова, 90.
Предложения будут рассмотрены 7 октября в 17:00 по указанному адресу.
В прошлом году победителем аналогичного тендера стало ОАО PAŞA Sığorta. Компания за свои услуги получила 209,9 тысяч манатов.
Последние новости
15:50
Наблюдательный совет Bank BTB будет переформированФинансы
15:45
Фото
F2: В Баку произошла очередная авария, столкнулись болидыФормула 1
15:44
Фото
Квалификация Формула-2 завершилась - ОБНОВЛЕНОФормула 1
15:41
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5Другие страны
15:40
Яшар Гюлер встретился с азербайджанскими ветеранамиВ регионе
15:37
Фото
Азербайджан эвакуировал 14 палестинских студентов из ГазыВнешняя политика
15:37
Фото
Генпрокуроры Азербайджана и Словакии подписали Меморандум о взаимопониманииПроисшествия
15:34
Итконен: Восемь стран ЕС продолжают импортировать российский газДругие страны
15:32