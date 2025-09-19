Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Центральный банк Азербайджана выбирает страховщика

    Финансы
    • 19 сентября, 2025
    • 14:30
    Центральный банк Азербайджана выбирает страховщика

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил открытый тендер на страхование основных средств.

    Как сообщает Report, пошлина за участие в тендере составляет 350 манатов.

    Претенденты могут представить предложения до 7 октября по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Рашида Бейбутова, 90.

    Предложения будут рассмотрены 7 октября в 17:00 по указанному адресу.

    В прошлом году победителем аналогичного тендера стало ОАО PAŞA Sığorta. Компания за свои услуги получила 209,9 тысяч манатов.

    страховщик ЦБА тендер основные средства
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığortaçı seçir

    Лента новостей