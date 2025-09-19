Центральный банк Азербайджана выбирает страховщика

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил открытый тендер на страхование основных средств.

Как сообщает Report, пошлина за участие в тендере составляет 350 манатов.

Претенденты могут представить предложения до 7 октября по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Рашида Бейбутова, 90.

Предложения будут рассмотрены 7 октября в 17:00 по указанному адресу.

В прошлом году победителем аналогичного тендера стало ОАО PAŞA Sığorta. Компания за свои услуги получила 209,9 тысяч манатов.