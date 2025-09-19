İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığortaçı seçir

    Maliyyə
    • 19 sentyabr, 2025
    • 12:56
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığortaçı seçir

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) əsas vəsaitlərinin sığortalanması üçün açıq tender elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 350 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini oktyabrın 7-nə qədər AMB-nin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Rəşid Behbudov küçəsi, 90 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə oktyabrın 7-də, saat 17:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Ötən il bu tenderin qalibi "PAŞA Sığorta" ASC olub. Şirkətə 209,9 min manat ödənilib.

