Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığortaçı seçir
Maliyyə
- 19 sentyabr, 2025
- 12:56
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) əsas vəsaitlərinin sığortalanması üçün açıq tender elan edib.
"Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 350 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini oktyabrın 7-nə qədər AMB-nin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Rəşid Behbudov küçəsi, 90 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə oktyabrın 7-də, saat 17:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu tenderin qalibi "PAŞA Sığorta" ASC olub. Şirkətə 209,9 min manat ödənilib.
