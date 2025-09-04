Центральный банк Азербайджана, AzFina и PashaPay провели форум "Финтех-горизонты"

• Форум объединил финтех-компании для анализа потенциала AniPay, Государственного платёжного портала и инновационных цифровых решений, включая QR-технологии.

• В презентациях рассмотрены ключевые изменения в регулировании и новейшие технологии, влияющие на платёжные учреждения и операторов электронных денег.

• В центре дискуссий - платёжная инфраструктура, расширяющая доступ для пользователей, финтехов и МСП при соблюдении безопасности и регуляторных требований с поддержкой Центрального банка.

3 сентября Центральный банк Азербайджанской Республики (ЦБАР) в сотрудничестве с Ассоциацией финтех-компаний Азербайджана (AzFina) и компанией PashaPay провёл форум "Финтех-горизонты" ("Fintech Horizons Forum").

Мероприятие выступило в качестве высокоуровневой платформы, объединившей ключевых участников национальной финтех-экосистемы для обсуждения возможностей AniPay (национальной системы мгновенных платежей – IPS), Государственного платёжного портала и новых технологий, таких как платежи на основе QR-кодов. Основное внимание было уделено текущей цифровой трансформации финансового сектора и будущему финансовых услуг в Азербайджане.

Цель форума заключалась в ускорении внедрения цифровых платежей и стимулировании инноваций в области финансовых технологий. Рост безналичных транзакций на 66% в 2024 году подчёркивает возрастающее значение AniPay в рамках цифровой экономики страны.

В ходе мероприятия участники совместно работали над разработкой инновационных платёжных продуктов на базе инфраструктуры IPS, моделей обслуживания, соответствующих требованиям комплаенса, и бизнес-решений, оптимизированных для круглосуточной работы. Основной задачей стало создание практичных, ориентированных на рынок решений, эффективно использующих современные технологии для удовлетворения меняющихся потребностей пользователей.

Командам, представившим наиболее перспективные решения, были вручены сертификаты признания.