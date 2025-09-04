İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı, "AzFina" və "PashaPay" "Fintex Üfüqləri Forumu" keçirdi

    Maliyyə
    • 04 sentyabr, 2025
    • 11:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı, AzFina və PashaPay Fintex Üfüqləri Forumu keçirdi

    Forumda fintex şirkətləri bir araya gələrək AniPay və Hökumət Ödəniş Portalının imkanları, eləcə də QR və digər innovativ rəqəmsal həlləri müzakirə ediblər.

    Ödəniş təşkilatları və elektron pul təşkilatlarının fəaliyyətlərinin

    tənzimlənməsi üzrə dəyişikliklər və yeniliklər ətrafında məruzələr dinlənildi.

    Fərdlər, fintexlər və KOB-lar üçün çıxış imkanlarını genişləndirən sistem, AMB dəstəyi ilə təhlükəsizlik və uyğunluğu təmin edir.

     Sentyabrın 3-də Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB), "Azərbaycan Fintex Assosiasiyası" İctimai Birliyi (AzFina) və "PashaPay" MMC-nin birgə təşkilatçılığı ilə "Fintex Üfüqləri Forumu" keçirilib. Forum, ölkənin fintex ekosistemində aparıcı şirkətləri bir araya gətirərək, "AniPay" (Ani Ödənişlər Sistemi – AÖS) və Hökumət Ödəniş Portalının, o cümlədən QR ödənişlərin imkanları, rəqəmsal transformasiya istiqamətləri və maliyyə xidmətlərinin gələcəyi üzrə müzakirə platforması təqdim edib.

    Forumun əsas məqsədi rəqəmsal ödənişlərin tətbiqini sürətləndirmək və maliyyə texnologiyalarında innovasiyanı stimullaşdırmaq olub. 2024-cü ildə nağdsız əməliyyatların 66 % artması, "AniPay"in ölkənin rəqəmsal iqtisadiyyatındakı önəmini daha da aktuallaşdırıb.

    Tədbir çərçivəsində iştirakçılar AÖS infrastrukturu üzərində qurulmuş innovativ ödəniş məhsulları, yeni tənzimləmə tələblərinə uyğun xidmət modelləri və 24/7 fəaliyyət göstərən sistemlərə əsaslanan biznes həlləri üzərində işləyiblər. Məqsəd - mövcud texnologiyanı daha effektiv istifadə etməklə, real bazar ehtiyaclarına cavab verən praktik modellər hazırlamaq olub. Uğurlu həllər təklif edən komandalara sertifikatlar təqdim olunub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Azərbaycan Fintex Assosiasiyası PashaPay
    Rus Versiası Rus Versiası
    Foto
    Центральный банк Азербайджана, AzFina и PashaPay провели форум "Финтех-горизонты"
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Foto
    Central Bank of Azerbaijan, AzFina, and PashaPay Host the "Fintech Horizons Forum"

    Son xəbərlər

    12:03

    İngiltərə Premyer Liqasının ikiqat qalibi Rumıniya klubuna keçib

    Futbol
    12:03

    Portuqaliyada matəm elan edilib

    Digər ölkələr
    12:02

    Yaponiyanın Baş naziri: Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh regionda sabitlik üçün əsas olacaq

    Digər ölkələr
    11:53

    Kolleclərə qəbul olunanların qeydiyyat tarixi məlum olub

    Elm və təhsil
    11:46

    Azərbaycan Braziliya ilə mədənçilik və mineral emalı sahələrində əməkdaşlıq edə bilər

    Energetika
    11:43

    Qazaxıstanda şübhəli pul köçürmələri monitorinq olunacaq

    Digər ölkələr
    11:40
    Foto
    Video

    Pirşağı–Novxanı–Xırdalan–M4 avtomobil yolunun tikintisi layihəsinin 51 %-i icra edilib

    İnfrastruktur
    11:39
    Foto
    Video

    Azərbaycanda regionun ən iri Batareya Saxlanc Sistemləri qurulur

    Energetika
    11:36

    "Şahdəniz Kompressiya" layihəsi üçün əsas tikinti müqaviləsi imzalanıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti