    Центральные банки Китая и Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве

    Финансы
    • 04 сентября, 2025
    • 12:03
    Центральные банки Китая и Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    Согласно информации, меморандум направлен на укрепление двустороннего сотрудничества в области денежно-кредитной политики, финансового сектора, платежных систем, финансовых технологий и в других областях.

    Лента новостей