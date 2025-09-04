Центральные банки Китая и Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве
Финансы
- 04 сентября, 2025
- 12:03
Центральные банки Китая и Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.
Согласно информации, меморандум направлен на укрепление двустороннего сотрудничества в области денежно-кредитной политики, финансового сектора, платежных систем, финансовых технологий и в других областях.
