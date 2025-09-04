İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026
    Azərbaycan Çinlə bank sektorunda əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalayıb

    Maliyyə
    • 04 sentyabr, 2025
    • 12:34
    Azərbaycan Çinlə bank sektorunda əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalayıb

    Azərbaycan və Çin Mərkəzi bankları arasında Əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    Bu barədə "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, memorandum pul-kredit siyasəti, maliyyə sektoru, ödəniş sistemləri, maliyyə texnologiyaları və digər sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsinə yönəlib. 

    Çin Azərbaycan Mərkəzi Bank Memorandum
    Rus Versiası Rus Versiası
    Центральные банки Китая и Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Central banks of China and Azerbaijan sign cooperation memorandum

