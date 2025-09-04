Azərbaycan Çinlə bank sektorunda əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalayıb
Maliyyə
- 04 sentyabr, 2025
- 12:34
Azərbaycan və Çin Mərkəzi bankları arasında Əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
Bu barədə "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, memorandum pul-kredit siyasəti, maliyyə sektoru, ödəniş sistemləri, maliyyə texnologiyaları və digər sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsinə yönəlib.
