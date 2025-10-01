Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Центральные банки Азербайджана и Турции обсудили глобальные экономические тренды

    Финансы
    • 01 октября, 2025
    • 13:02
    Центральные банки Азербайджана и Турции обсудили глобальные и региональные экономические тренды.

    Как сообщает Report, об этом написал председатель ЦБА Талех Кязымов на своей странице в социальной сети "X".

    "Мы были рады встретиться с главой Центрального банка Турции Фатихом Караханом на 7-м Форуме центральных банков Организации исламского сотрудничества - Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству (OIC-COMCEC) в Стамбуле. Провели широкий обмен мнениями о глобальных и региональных экономических трендах, финансовой стабильности, а также о денежно-кредитной политике. Мы выразили удовлетворение уровнем существующих социально-экономических связей между нашими братскими странами. В то же время мы еще раз подчеркнули важность углубления сотрудничества между нашими учреждениями в областях, представляющих взаимный интерес", - написал он.

    Казымов также поблагодарил Карахана за организацию форума и двустороннюю встречу, пожелал успехов в деятельности.

    ЦБА Талех Кязымов Турция экономическое сотрудничество
    Azərbaycan və Türkiyə mərkəzi bankları qlobal və regional iqtisadi trendləri müzakirə edib

