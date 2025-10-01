İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Azərbaycan və Türkiyə mərkəzi bankları qlobal və regional iqtisadi trendləri müzakirə edib

    Maliyyə
    • 01 oktyabr, 2025
    • 12:34
    Azərbaycan və Türkiyə mərkəzi bankları qlobal və regional iqtisadi trendləri müzakirə edib

    Azərbaycan və Türkiyə mərkəzi bankları arasında qlobal və regional iqtisadi trendlər müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov "X" sosial şəbəkəsi hesabında yazıb.

    "İstanbul şəhərində keçirilən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı - İqtisadi və Ticarət Əməkdaşlığı Daimi Komitəsi (OIC-COMCEC) Mərkəzi Banklarının 7-ci Forumunda iştirak zamanı Türkiyə Mərkəzi Bankının sədri Fatih Karahanla görüşməkdən məmnunluq duyduq.

    Görüş zamanı qlobal və regional iqtisadi trendlər, maliyyə sabitliyi, həmçinin pul-kredit siyasəti barədə geniş fikir mübadiləsi apardıq. Qardaş ölkələrimiz arasında mövcud sosial-iqtisadi əlaqələrin səviyyəsindən məmnunluğumuzu ifadə etdik. Eyni zamanda, qurumlarımız arasında qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinin vacibliyini bir daha vurğuladıq.

    Forumun təşkilatçılığı və ikitərəfli görüş üçün F. Karahana təşəkkür edir, fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq", - T.Kazımov qeyd edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Türkiyə Mərkəzi Bankı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Taleh Kazımov Fatih Karahan
    Центральные банки Азербайджана и Турции обсудили глобальные экономические тренды

    Son xəbərlər

    14:02

    London təmsilçisi Premyer Liqa klubunun müdafiəçisini transfer etməyə hazırlaşır

    Futbol
    13:59

    Vyetnamda qasırğa 29 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    13:53

    Azərbaycandan turist axını 3 %-ə yaxın azalıb

    Turizm
    13:53

    Azərbaycana turist axını 2 %-ə yaxın azalıb

    Turizm
    13:52

    "Kəpəz" yeni baş məşqçi ilə razılığa gəlib

    Futbol
    13:52
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın U-16 millisi finala yüksəlib

    Futbol
    13:49
    Foto

    İRİA-nın dəstəyi ilə Naxçıvan İnnovasiya Mərkəzi yaradılıb - YENİLƏNİB

    İKT
    13:48

    Taras Kuzio: Aİ Bakı və İrəvana münasibətdə balanslı siyasət aparmalıdır

    Xarici siyasət
    13:48

    MEDİA və Mətbuat Şurası TRT əməkdaşının Qəzzada həlak olması ilə bağlı başsağlığı verib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti